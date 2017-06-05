В одном из домов Баку обнаружен труп убитой ножом женщины

Баку. 5 июня. REPORT.AZ/ В Баку в результате конфликта между мужчиной и женщиной, один убил ножом другого.

Как сообщает Report, информацию распространил официальный сайт министерства внутренних дел.

Так, 3 июня на территории Хатаинского района в доме, в котором проживает Сергей Воробьев, был обнаружен труп убитой ножом женщины 30-35 лет.

В ходе расследования было установлено, что 31 мая этой женщиной С. Воробьеву были нанесены ножом легкие телесные повреждения, также установлено, что С. Воробьев убил ее ножом.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Отделения полиции №37 Хатаинского РУП С. Воробьев был задержан.

По факту возбуждено уголовное дело.