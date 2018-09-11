В Баку в детском саду произошел пожар, дошколята эвакуированы

Баку. 11 сентября. REPORT.AZ/ В Баку в детском саду произошел пожар.

Как сообщает Report со ссылкой на сайт министерства по чрезвычайным ситуациям, инцидент зарегистрирован в Сабунчинском районе.

Пожар охватил 35 кв. метров детского сада общей площадью 430 кв. метров. В одной из комнат одноэтажного здания загорелись воспламеняющиеся конструкции и непригодные для использования предметы. Остальную часть здания удалось уберечь от огня. Воспитанники дошкольного учреждения были эвакуированы. Пострадавших нет.

Пламя потушено пожарными.