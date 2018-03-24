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    В Баку в день праздника Новруз из дома украли золота на сумму в 200 тысяч манатов

    Расследование по факту продолжается

    Баку. 24 марта. REPORT.AZ/ В Баку в день праздника Новруз из дома украли 100 тысяч манатов и золота на 200 тысяч манатов.

    Как сообщили Report в пресс-службе МВД, в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Гарадагского отделения полиции, по подозрению в краже 21 марта в одном из домов на территории района 200 тысяч манатов манатов и золотых украшений на сумму 100 тысяч манатов были задержаны житель Шамахинского района Ядигяр Дадашов, жители поселка Сахиль Дуньямалы Гюльалиев и ранее судимый Осман Мамедов. 

    Расследование по факту продолжается.

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