В Баку в день праздника Новруз из дома украли золота на сумму в 200 тысяч манатов

Баку. 24 марта. REPORT.AZ/ В Баку в день праздника Новруз из дома украли 100 тысяч манатов и золота на 200 тысяч манатов.

Как сообщили Report в пресс-службе МВД, в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Гарадагского отделения полиции, по подозрению в краже 21 марта в одном из домов на территории района 200 тысяч манатов манатов и золотых украшений на сумму 100 тысяч манатов были задержаны житель Шамахинского района Ядигяр Дадашов, жители поселка Сахиль Дуньямалы Гюльалиев и ранее судимый Осман Мамедов.

Расследование по факту продолжается.