В Баку в буханке хлеба обнаружили 3-копеечную монету - ФОТО

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Баку. 6 сентября. REPORT.AZ/ В буханке хлеба производства компании "Ивановка" обнаружена 3-копеечная монета.

Об этом Report сообщил потребитель из Баку.

Он прислал в редакцию кусок хлеба, в котором была обнаружена монета.

По словам потребителя, хлеб был куплен в Favorit market, расположенном по улице А.Хагвердиева в Ясамальском районе Баку.

Комментируя вопрос, в маркете Report сообщили, что подобный случай происходит впервые.

В компании "Ивановка" также заявили, что подобное никогда не происходило: "Будет проведено расследование, и в отношении виновного примут соответствующие меры. Наши работники очень аккуратные и выполняют работу чисто. Поэтому данный случай нас очень удивил. Вопрос будет расследован".

Завотделом санитарии и гигиены Республиканского центра гигиены и эпидемиологии Зияддин Кязымов заявил Report, что уже около двух лет на производственных предприятиях не проводится никаких проверок: "Хотя проверки не проводятся, существуют установленные для каждого производства санитарные нормы, которые должны соблюдаться. Если подобное действительно произошло, это является показателем того, что на указанном производстве правила санитарии и гигиены не соблюдались достаточно строго.

Видимо, недочеты на предприятии допущены либо работниками, либо в деятельности компании не соблюдаются правила.

В первую очередь работники должны пользоваться санитарной одеждой. В то же время они не должны входить в производственное помещение с кольцами, серьгами, копейками в карманах и другими инородными предметами. Наличие монеты в хлебе доказывает, что нарушив правила, работники пронесли на производство инородный предмет, который попал в буханку хлеба".

З.Кязымов также затронул иную сторону вопроса. По его словам, в производственном процессе муку должны пропускать через сито. Кроме того, нужно использовать магнитные ловушки, чтобы исключить попадание в муку посторонних предметов.

Он подчеркнул, что согласно Кодексу об административных правонарушениях, в случае выявления подобных недочетов производителя ждет штраф в размере от 200 до 400 манатов.