В Баку в больнице скончался двухлетний ребенок

В Баку в больнице скончался двухлетний ребенок, пострадавший в тяжелом ДТП.

В Баку в больнице скончался двухлетний ребенок, пострадавший в тяжелом ДТП.

Об этом в ответ на запрос Report сообщили в TƏBIB.

Согласно информации, мальчик 2022 года рождения получил тяжелые травмы в результате дорожно-транспортного происшествия, и около 22:00 13 июня был госпитализирован без сознания в Республиканскую нейрохирургическую больницу.

"Ребенок, состояние которого оценивалось как тяжелое, был немедленно помещен в отделение реанимации. Были проведены инструментальные обследования и оказаны необходимые медицинские услуги. К сожалению, несмотря на реанимационные мероприятия, около 02:30 14 июня был зафиксирован факт смерти ребенка с диагнозами постгеморрагический шок, ушиб головного мозга тяжелой степени, острые нарушения сердечно-сосудистой системы, дыхания", - подчеркивается в сообщении.