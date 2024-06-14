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В Баку в больнице скончался двухлетний ребенок

В Баку в больнице скончался двухлетний ребенок В Баку в больнице скончался двухлетний ребенок, пострадавший в тяжелом ДТП. 
Происшествия
14 июня 2024 г. 11:12
В Баку в больнице скончался двухлетний ребенок

В Баку в больнице скончался двухлетний ребенок, пострадавший в тяжелом ДТП.

Об этом в ответ на запрос Report сообщили в TƏBIB.

Согласно информации, мальчик 2022 года рождения получил тяжелые травмы в результате дорожно-транспортного происшествия, и около 22:00 13 июня был госпитализирован без сознания в Республиканскую нейрохирургическую больницу.

"Ребенок, состояние которого оценивалось как тяжелое, был немедленно помещен в отделение реанимации. Были проведены инструментальные обследования и оказаны необходимые медицинские услуги. К сожалению, несмотря на реанимационные мероприятия, около 02:30 14 июня был зафиксирован факт смерти ребенка с диагнозами постгеморрагический шок, ушиб головного мозга тяжелой степени, острые нарушения сердечно-сосудистой системы, дыхания", - подчеркивается в сообщении.

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