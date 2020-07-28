В Баку в больнице обокрали медсестру

В одной из больниц в Баку произошла кража.
Как передает Report, инцидент зафиксирован 27 июля днем в больнице Нефтяников.
Неизвестный украл из шкафа кошелек медсестры с 400 манатами и удостоверением личности.
Сотрудники 37-го отдела полиции Хатаинского районного управления полиции и Главного охранного управления провели совместные оперативно-розыскные мероприятия, в результате которых был задержан подозреваемый в совершении кражи житель Абшеронского района, ранее судимый Вели Ализаде 1972 г.р.
По факту возбуждено уголовное дело по соответствующей статье УК, ведется предварительное следствие.