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Report Georgia

В Баку в больнице обокрали медсестру

В Баку в больнице обокрали медсестру Подозреваемый в совершении кражи задержан
Происшествия
28 июля 2020 г. 10:23
В Баку в больнице обокрали медсестру

В одной из больниц в Баку произошла кража.

Как передает Report, инцидент зафиксирован 27 июля днем в больнице Нефтяников.

Неизвестный украл из шкафа кошелек медсестры с 400 манатами и удостоверением личности.

Сотрудники 37-го отдела полиции Хатаинского районного управления полиции и Главного охранного управления провели совместные оперативно-розыскные мероприятия, в результате которых был задержан подозреваемый в совершении кражи житель Абшеронского района, ранее судимый Вели Ализаде 1972 г.р.

По факту возбуждено уголовное дело по соответствующей статье УК, ведется предварительное следствие.

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