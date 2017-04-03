Распространены фотографии мужчины, убившего в Баку брата и сестру - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

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***13:37

Баку. 3 апреля. REPORT.AZ/ Министерство внутренних дел распространило официальную информацию о совершенном в Баку тяжком убийстве.

Как сообщает Report, в информации отмечается, что 2 апреля в час ночи в поселке Кешля Наримановского района перед домом было обнаружено тело девушки с колото-резаными ранами. Ею оказалась проживавшая в данном доме жительница столицы Фарида Гасымова. Ее мать Лятифа Мамедова была госпитализирована с травмами различной степени тяжести.

В результате проведенных сотрудниками полиции и прокуратуры следственных и оперативно-розыскных мероприятий, был задержан подозреваемый в совершении преступления житель столицы, ранее судимый Азер Джафаров. При осмотре багажника принадлежащего ему автомобиля марки BMW, было обнаружено тело 16-летнего сына Л. Мамедовой Сагиля Гасымзаде с признаками насилия.

Расследования по факту продолжаются.

Report предлагает вниманию читателей фото Азера Джафарова, в отношении которого избрана мера пресечения в виде ареста: