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    В Баку в автомобиле совершен разбой в отношении водителя

    По факту ведется расследование в Низаминском районном управлении полиции

    Баку. 17 января. REPORT.AZ/ В Баку в автомобиле совершен разбой в отношении водителя.

    Как сообщает Report, случай произошел на территории Низаминского района столицы. 

    Согласно информации, на проспекте Гара Гараева неизвестный сел в автомобиль "Лада", принадлежащий Парвину Алиеву 1989 года рождения. Он избил П.Алиева, отобрал у него 5 000 манатов и скрылся с места происшествия. 

    По факту ведется расследование в Низаминском районном управлении полиции.

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