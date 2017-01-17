Баку. 17 января. REPORT.AZ/ В Баку в автомобиле совершен разбой в отношении водителя.

Как сообщает Report, случай произошел на территории Низаминского района столицы.

Согласно информации, на проспекте Гара Гараева неизвестный сел в автомобиль "Лада", принадлежащий Парвину Алиеву 1989 года рождения. Он избил П.Алиева, отобрал у него 5 000 манатов и скрылся с места происшествия.

По факту ведется расследование в Низаминском районном управлении полиции.