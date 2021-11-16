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В Баку задержали водителя, в автомобиле которого нашли пистолет

В Баку задержали водителя, в автомобиле которого нашли пистолет На одном из проспектов столицы сотрудники Главного управления полиции города Баку остановили автомобиль марки Chevrolet Aveo без государственных номерных знаков, которым управлял житель Ярдымлинского района Самир Амиров 1997 г.р.
Происшествия
16 ноября 2021 г. 10:25
В Баку задержали водителя, в автомобиле которого нашли пистолет

На одном из проспектов столицы сотрудники Главного управления полиции города Баку остановили автомобиль марки Chevrolet Aveo без государственных номерных знаков, которым управлял житель Ярдымлинского района Самир Амиров 1997 г.р.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.

У водителя не оказалось доверенности на управление транспортным средством.

В ходе обыска, проведенного на основании поступившей оперативной информации, в автомобиле были обнаружены 1 пистолет "Макарова", 1 магазин к нему, 1 пуля и 1 пакет психотропного вещества метамфетамина общим весом 4,474 грамма.

По факту продолжаются следственные действия.

Решением суда в отношении С.Амирова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 4 месяца.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda avtomobildə silah-sursat aşkarlanıb

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