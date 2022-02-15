В Баку в автобусе у женщины украли мобильный телефон стоимостью 2900 манатов

В Баку у пассажирки автобуса отобрали мобильный телефон на сумму 2900 манатов.

В Баку у пассажирки автобуса отобрали мобильный телефон на сумму 2900 манатов.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел Азербайджана.

4 февраля на территории Ясамальского района Баку в пассажирском автобусе была ограблена женщина. Неизвестные, отобрав у нее мобильный телефон марки Iphone-12 стоимостью 2900 манатов, скрылись с места происшествия.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками 26-го отделения полиции Ясамальского РУП, были задержаны и переданы следствию подозреваемые в совершении данного преступления, ранее судимые Джалил Гаджагаев и Аладдин Исрафилов.

Собранные по факту материалы направлены в следственный отдел Ясамальского РУП.

По решению суда в отношении Джалила Гаджагаева и Аладдина Исрафилова избрана мера пресечения в виде ареста.