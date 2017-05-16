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    В Баку в аварию попал автомобиль, соревновавшийся в скорости, двое пострадавших - ФОТО - ВИДЕО

    В результате аварии автомобиль разорвало на несколько частей© Report.az

    Баку. 16 мая. REPORT.AZ/ В Хатаинском районе Баку произошло ДТП, в результате которого пострадали двое человек. 

    Как сообщает Report, ехавший по проспекту Нефтчиляр автомобиль марки BMW X5, управляемый Шенлик Шукюровым 1982 г.р., врезался на обочине в опору информирующего водителей монитора.

    В результате аварии автомобиль разорвало на несколько частей, водитель и пассажир автомобиля, Хатира Бабаева 1985 г.р., были госпитализированы с тяжелыми травмами.

    Как сообщили Report очевидцы происшествия, попавший в аварию автомобиль соревновался в скорости с другим автомобилем марки Range Rover на проспекте Нефтчиляр, в результате чего случилась авария.

    Отметим, что Ш. Шукюров владелец ресторана "Салам Алейкум".

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