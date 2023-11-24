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В Баку в 6 магазинах выявлены факты продажи табачных изделий несовершеннолетним

В Баку в 6 магазинах выявлены факты продажи табачных изделий несовершеннолетним В Бинагадинском районе Баку в шести магазинах выявлены факты продажи табачных изделий несовершеннолетним.
Происшествия
24 ноября 2023 г. 10:44
В Баку в 6 магазинах выявлены факты продажи табачных изделий несовершеннолетним

В Бинагадинском районе Баку в шести магазинах выявлены факты продажи табачных изделий несовершеннолетним.

Об этом Report сообщили в МВД.

Правонарушения были выявлены в результате мероприятий, проведенных сотрудниками Главного управления общественной безопасности МВД и Бинагадинского районного управления полиции.

В отношении сотрудников магазинов, продававших табачные изделия несовершеннолетним, применена мера административного наказания в соответствии со статьей 455.2 (продажа этилового (пищевого) спирта, алкогольных и энергетических напитков или табачных изделий несовершеннолетним) Кодекса об административных правонарушениях.

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Версия на азербайджанском языке Yetkinlik yaşına çatmayanlara tütün məmulatı satan 6 mağaza cərimələnib

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