В Баку в 6 магазинах выявлены факты продажи табачных изделий несовершеннолетним

В Бинагадинском районе Баку в шести магазинах выявлены факты продажи табачных изделий несовершеннолетним.
Об этом Report сообщили в МВД.
Правонарушения были выявлены в результате мероприятий, проведенных сотрудниками Главного управления общественной безопасности МВД и Бинагадинского районного управления полиции.
В отношении сотрудников магазинов, продававших табачные изделия несовершеннолетним, применена мера административного наказания в соответствии со статьей 455.2 (продажа этилового (пищевого) спирта, алкогольных и энергетических напитков или табачных изделий несовершеннолетним) Кодекса об административных правонарушениях.