В Баку в 6 магазинах выявлены факты продажи табачных изделий несовершеннолетним

В Бинагадинском районе Баку в шести магазинах выявлены факты продажи табачных изделий несовершеннолетним.

В Бинагадинском районе Баку в шести магазинах выявлены факты продажи табачных изделий несовершеннолетним.

Об этом Report сообщили в МВД.

Правонарушения были выявлены в результате мероприятий, проведенных сотрудниками Главного управления общественной безопасности МВД и Бинагадинского районного управления полиции.

В отношении сотрудников магазинов, продававших табачные изделия несовершеннолетним, применена мера административного наказания в соответствии со статьей 455.2 (продажа этилового (пищевого) спирта, алкогольных и энергетических напитков или табачных изделий несовершеннолетним) Кодекса об административных правонарушениях.