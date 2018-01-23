В Баку уволенный врач подал в суд на больницу

Баку. 23 января. REPORT.AZ/ Уволенная с работы врач отдела детского легочного туберкулеза Научно-исследовательского института легочных заболеваний, кандидат медицинских наук Сабина Мамедова подала в суд на больницу.

Как сообщает Report, врач обратилась в суд с требованием восстановления на работе.

Иск предъявлен в Низаминский районный суд. Дата суда будет объявлена в ближайшие дни.

Отметим, что некоторое время назад в соцсетях распространилось видео собрания в Научно-исследовательском институте легочных заболеваний. На том видео врач отдела детского легочного туберкулеза, кандидат медицинских наук С.Мамедова выразила протест директору института Хагигат Гадировой. Она сказала: "Вы тут роете яму другим, я не намерена слушать этот абсурд" и покинула зал заседаний. Позже С.Мамедова была уволена. В приказе отмечается, что С.Мамедова нарушила трудовую функцию, и поэтому контракт с ней был расторгнут.

Напомним, что С.Мамедова работала в институте с 1998 года.