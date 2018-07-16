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    В Баку уволенный садовник напал на владельцев дома: женщина погибла, мужчина тяжело ранен - ФОТО - ВИДЕО

    Преступление было раскрыто дорожной полицией

    Баку. 16 июля. REPORT.AZ/ В Баку дорожная полиция раскрыла убийство.

    Как сообщает Report, сотрудники 6-го взвода Главного управления государственной дорожной полиции г.Баку, находясь на службе в поселке Мардакян, обратили внимание на подозрительное поведение водителя автомобиля марки Range Rover.

    Сотрудники дорожной полиции приказали автомобилю остановиться, однако водитель продолжил движение. С помощью искусственно созданной пробки стало возможным задержание Range Rover.

    Подошедшие к автомобилю сотрудники полиции стали свидетелями ужасающей картины: в машине находились двое окровавленных людей - мужчина и женщина. Водитель был незамедлительно задержан.

    Было установлено, что находившаяся в машине женщина мертва. 72-летний Шушалы Арзу Мамед оглы был госпитализирован в тяжелом состоянии.

    Врачи оценивают его состояние как тяжелое.

    Расследование установило, что тяжело ранившим Арзу Шушалы и убившим его супругу является их бывший садовник.

    Когда владелец дома сообщил садовнику об увольнении, он совершил это кровавое преступление, а после попытался увезти тела на их автомобиле и спрятать.

    По факту в Хазарской районной прокуратуре возбуждено головное дело, ведется расследование.

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