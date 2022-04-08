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В Баку устраняются выявленные в ходе мониторингов недочеты

В Баку устраняются выявленные в ходе мониторингов недочеты В Баку устраняются выявленные в ходе мониторингов недочеты.
Происшествия
8 апреля 2022 г. 16:34
В Баку устраняются выявленные в ходе мониторингов недочеты

В Баку устраняются выявленные в ходе мониторингов недочеты.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Исполнительной власти города Баку.

Было отмечено, что в рамках меморандума о сотрудничестве, заключенного между Исполнительной властью города Баку и Общественным объединением "Региональное развитие", продолжается реализация мер по поддержке социального, общественного и культурного развития столицы.

В рамках этих мер был проведен мониторинг улиц и проспектов, парков и кварталов в Сабаильском и Наримановском районах столицы, результаты были исследованы, и большая часть недостатков была устранена соответствующими ведомствами.

В ходе мониторинга было выявлено неудовлетворительное состояние тротуаров на улице Фатали Хан Хойского в Наримановском районе, здесь были проведены ремонтные работы, которые близятся к завершению. На другой части улицы ведется подготовка к мощению тротуаров, обновляется газон, высаживаются новые цветы. Отремонтирована улица в Ичеришехер. Ведутся работы по ряду других адресов.

Отметим, что продолжается проведение совместных мониторингов в районах Баку.

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Версия на азербайджанском языке ФотоPaytaxtdakı monitorinqlərdə aşkarlanan nöqsanlar aradan qaldırılır

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