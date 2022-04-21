В Баку устраняются искусственные заграждения на въездах и выездах из дворов

Государственная служба пожарной охраны министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) продолжает мероприятия по устранению искусственных заграждений, установленных гражданами на переездах и въездах-выездах во дворы и здания другого назначения.

Государственная служба пожарной охраны министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) продолжает мероприятия по устранению искусственных заграждений, установленных гражданами на переездах и въездах-выездах во дворы и здания другого назначения.

Как сообщает Report, очередное подобное мероприятии было проведено в Низаминском районе столицы.

Сотрудники Госслужбы провели рейды на улицах Дж.Нахчыванского, 47, 49, 55, Б.Нуриева, 27,169, Чобанзаде, 41, проспекте Г.Гараева, 125, 126, демонтировали заграждения, провели просветительские беседы с гражданами.

Отметим, что установка в непосредственной близости от зданий столбов различных размеров, сужение проезжих частей дорог камнями, бетонными плитами и другими средствами, а также полное или частичное перекрытие дорог в пожарных переходах жилых домов, в том числе установка шлагбаумов, ограничивают тактико-технические возможности пожарной и другой специальной техники при возможных чрезвычайных ситуациях и пожарах.