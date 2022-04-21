О нас
Аудио новости

В Баку устраняются искусственные заграждения на въездах и выездах из дворов

В Баку устраняются искусственные заграждения на въездах и выездах из дворов Государственная служба пожарной охраны министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) продолжает мероприятия по устранению искусственных заграждений, установленных гражданами на переездах и въездах-выездах во дворы и здания другого назначения.
Происшествия
21 апреля 2022 г. 12:20
В Баку устраняются искусственные заграждения на въездах и выездах из дворов

Государственная служба пожарной охраны министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) продолжает мероприятия по устранению искусственных заграждений, установленных гражданами на переездах и въездах-выездах во дворы и здания другого назначения.

Как сообщает Report, очередное подобное мероприятии было проведено в Низаминском районе столицы.

Сотрудники Госслужбы провели рейды на улицах Дж.Нахчыванского, 47, 49, 55, Б.Нуриева, 27,169, Чобанзаде, 41, проспекте Г.Гараева, 125, 126, демонтировали заграждения, провели просветительские беседы с гражданами.

Отметим, что установка в непосредственной близости от зданий столбов различных размеров, сужение проезжих частей дорог камнями, бетонными плитами и другими средствами, а также полное или частичное перекрытие дорог в пожарных переходах жилых домов, в том числе установка шлагбаумов, ограничивают тактико-технические возможности пожарной и другой специальной техники при возможных чрезвычайных ситуациях и пожарах.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda binaların həyətlərinin giriş-çıxışlarına qoyulmuş süni maneələr sökülür

Самое важное

Доказано, что останки, обнаруженные на вершине Фаррух, принадлежат азербайджанцам
Доказано, что останки, обнаруженные на вершине Фаррух, принадлежат азербайджанцам
21 апреля 2022 г. 12:47
Помощник президента и начальник ГПС отправились на границу с Арменией
ФотоПомощник президента и начальник ГПС отправились на границу с Арменией
21 апреля 2022 г. 11:51
Обучающиеся в Украине азербайджанские студенты могут подать заявку на перевод в Азербайджан
Обучающиеся в Украине азербайджанские студенты могут подать заявку на перевод в Азербайджан
21 апреля 2022 г. 11:38
Анонсированы темы обсуждений на V Съезде азербайджанцев мира в Шуше
Анонсированы темы обсуждений на V Съезде азербайджанцев мира в Шуше
21 апреля 2022 г. 10:20
Советник главы офиса президента Украины: Война будет более разрушительной, но недолгой
Советник главы офиса президента Украины: Война будет более разрушительной, но недолгой
20 апреля 2022 г. 21:11
Захарова: Москва и Баку находятся в контактах по вопросам биобезопасности
Захарова: Москва и Баку находятся в контактах по вопросам биобезопасности
20 апреля 2022 г. 20:13
Госкомитет: На съезде азербайджанцев мира в Шуше будут приняты важные решения
Госкомитет: На съезде азербайджанцев мира в Шуше будут приняты важные решения
20 апреля 2022 г. 12:21
Президент Кыргызстана: Мы готовы к сотрудничеству с нашими азербайджанскими братьями
Президент Кыргызстана: Мы готовы к сотрудничеству с нашими азербайджанскими братьями
20 апреля 2022 г. 12:07
Минобороны Азербайджана обратилось к военнослужащим, желающим получить жилье
Минобороны Азербайджана обратилось к военнослужащим, желающим получить жилье
20 апреля 2022 г. 11:00
Спикер ММ: Азербайджан проводит восстановительную работу по возвращению вынужденных переселенцев на родные земли
Спикер ММ: Азербайджан проводит восстановительную работу по возвращению вынужденных переселенцев на родные земли
19 апреля 2022 г. 21:53

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi