МВД: В Баку проводится мониторинг технического состояния столичных светофоров

Устранены технические неполадки в светофоре, расположенном на пересечении улиц Дадаша Буньятзаде и Хиябани в Ясамальском районе.

Устранены технические неполадки в светофоре, расположенном на пересечении улиц Дадаша Буньятзаде и Хиябани в Ясамальском районе.

Об этом Report сообщили в Центре интеллектуального управления транспортом (ЦИУТ) Министерства внутренних дел.

Сообщается, что после поступления в центр обращения в связи с проблемой сотрудники ЦИУТ осмотрели территорию и устранили неполадки.

"В целом проводится мониторинг технического состояния столичных светофоров. Обращения, поступающие от участников движения, немедленно рассматриваются, сохраняются в центре внимания цифровыми методами. Просим граждан при обнаружении тех или иных проблем со светофорами на столичных дорогах, сообщать об этом на страницах ЦИУТ в соцсетях или по номеру (012) 404 41 22", – сообщили в центре.