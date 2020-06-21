В Баку установлена причина смерти женщины, найденной в квартире - ОФИЦИАЛЬНО

20 июня на горячую линию “112” МЧС Азербайджана поступило сообщение о том, что в одной из бакинских квартир в беспомощном состоянии находится человек.

Около 9 часов вечера было обнаружено тело Кониковской Евгении Андреевны, 1933 года рождения.

Как сообщили Report в прокуратуре Ясамальского района, что сотрудники прокуратуры и полиции немедленно осмотрели место происшествия. С участием судебного эксперта предприняты все необходимые процессуальные действия.

Отмечается, что никаких травм или следов на теле обнаружено не было.

Предварительные исследования показали, что Евгения Кониковская долгое время страдала от сердечной недостаточности и диабета.

По факту ведется расследование.