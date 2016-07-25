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    В Баку управляемый сотрудником полиции автомобиль попал в аварию

    По факту ведется расследование

    Баку. 25 июля. REPORT.AZ/ В Сабунчинском районе Баку произошло ДТП.  

    Как сообщает Report, на шоссе Забрат-Маштага столкнулись управляемый Эшгином Ахмедовым 1983 г.р. автомобиль марки "ВАЗ-21150" и автомобиль "ВАЗ-21041", за рулем которого находился Вагиф Эминов 1951 г.р.

    В результате ДТП пассажиры В.Эминова - жители Нефтчалы Гюльнишан Гурбанова 1960 г.р., Хатира Гурбанова 1970 г.р., а также Тамара Исаева 1961 г.р. и Мехрамса Керимова 1953 г.р. получили травмы различной степени тяжести. Они доставлены в третью городскую клиническую больницу. 

    Отметим, что водитель Эшгин Ахмедов является сержантом полиции. 

    По факту ведется расследование. 

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