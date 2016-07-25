В Баку управляемый сотрудником полиции автомобиль попал в аварию

Баку. 25 июля. REPORT.AZ/ В Сабунчинском районе Баку произошло ДТП.

Как сообщает Report, на шоссе Забрат-Маштага столкнулись управляемый Эшгином Ахмедовым 1983 г.р. автомобиль марки "ВАЗ-21150" и автомобиль "ВАЗ-21041", за рулем которого находился Вагиф Эминов 1951 г.р.

В результате ДТП пассажиры В.Эминова - жители Нефтчалы Гюльнишан Гурбанова 1960 г.р., Хатира Гурбанова 1970 г.р., а также Тамара Исаева 1961 г.р. и Мехрамса Керимова 1953 г.р. получили травмы различной степени тяжести. Они доставлены в третью городскую клиническую больницу.

Отметим, что водитель Эшгин Ахмедов является сержантом полиции.

По факту ведется расследование.