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В Баку употребивший "пати" подросток впал в кому на улице

В Баку употребивший "пати" подросток впал в кому на улице В Баку на территории 9-го микрорайона впал в кому употребивший наркотик подросток.
Происшествия
16 июля 2021 г. 12:39
В Баку употребивший пати подросток впал в кому на улице

В Баку на территории 9-го микрорайона впал в кому употребивший наркотик подросток.

Об этом Report сообщили местные жители.

По информации, подросток употребил метамфетамин, который еще называют "пати". Спустя некоторое время подросток потерял сознание и был обнаружен местными жителями на улице в бессознательном состоянии.

"Сначала мы подумали, что у него судороги, но, когда подошли, увидели, что на теле есть следы ран. Время от времени у него были припадки. Мы пытались его разбудить, но не смогли. Потом вызвали полицию. Сотрудники 7-го отдела полиции Бинагадинского района приехали незамедлительно. Они разбудили юношу, отвезли в больницу и сказали, что он впал в кому от воздействия "пати"", - сообщили местные жители.

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