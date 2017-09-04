В Баку упавший с 7-го этажа ребенок остался жив

Баку. 4 сентября. REPORT.AZ/ В Баку младенец упал с 7-го этажа.

Как сообщает Report, инцидент произошел в Наримановском районе.

Проживающий по адресу улица А.Алиева, дом 52, квартира 153 Алиев Кянан Насият оглу 2014 года рождения упал с окна квартиры, оставшись без надзора родителей. По счастливому стечению обстоятельств, он упал на спутниковую антенну. После он скатился на ветку дерева над антенной на втором этаже.

Он был госпитализирован с различными травмами. Врачи оценивают его состояние как удовлетворительное.