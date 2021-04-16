В Баку умер подросток, получивший пулевое ранение при отстреле бродячих собак

Следствие по делу продолжается

7 апреля в Абшеронскую районную прокуратуру поступила информация о том, что житель села Мамедли Абшеронского района Набиев Нихад Ниджат оглу, 2008 года рождения, получил ранение в голову и скончался в больнице 15 апреля.

Об этом Report сообщили в Абшеронской районной прокуратуре.

Сотрудниками прокуратуры при участии судмедэксперта был проведен осмотр места происшествия и тела.

В результате проведенного расследования было установлено, что при отстреле бродячих собак на территории села Рзаев Суджаддин Абусат оглу 1958 г. р. по неосторожности выстрелил в голову своему односельчанину Нихаду Набиеву.

От полученного ранения подросток скончался. По факту возбуждено уголовное дело по статье 124.1 (убийство по неосторожности) УК Азербайджана.

Суджаддин Рзаев привлечен в качестве подозреваемого. Следствие по делу продолжается.