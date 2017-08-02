В Баку уменьшен срок наказания обвиняемым в получении взятки бывшим таможенникам

Баку. 2 августа. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском апелляционном суде состоялось судебное заседание по апелляционной жалобе на решение суда по делу обвиняемых во взяточничестве и контрабанде Немана Аббасова, Адиля Казымова и Мухтара Гасымова.

Об этом Report сообщила адвокат Гюльшан Салманова.

По ее словам, на процессе под председательством судьи Ризвана Сафарова был объявлен приговор.

Согласно приговору, изменены приговоры, вынесенные в отношении всех трех обвиняемых. Так, срок наказания Н. Аббасова сокращен с 9 лет до 4 лет лишения свободы, срок заключения А. Казымова и М. Гасымова снизился с 8 лет и 6 месяцев до 3 лет и 6 месяцев.

Отметим, что обвиняемый Аман Мухаммад Байлйев является гражданином Туркменистана, пятеро - Неман Аббасов, Адиль Казымов, Айтекин Тагиева, Мухтар Гасымов и Зияфет Гурбанов – гражданами Азербайджана. Четверо из граждан Азербайджана являются бывшими сотрудниками Государственного таможенного комитета, а З. Гурбанов занимается продажей ювелирных изделий в Универмаге "Москва".

В отношении двоих из шести обвиняемых – А. Байлйева и Н. Аббасова была избрана мера пресечения в виде ареста. А остальные – А. Казымов, А. Тагиева, М. Гасымов и З. Гурбанов – под поручительством.

Им были предъявлены обвинения в незаконной переправке из Азербайджана в Туркменистан крупной партии ювелирных украшений и по ст. 312 (дача взятки) и 206 (контрабанда) УК.

В Бакинском суде по тяжким преступлениям на процессе под председательством судьи Ахмеда Гулиева был вынесен приговор. Приговором суда А. Байлйев был освобожден в зале суда. Гражданин Туркменистана получил наказание сроком 6 лет условно. Н. Аббасов был приговорен к 9 годам лишения свободы.

Находившиеся под залогом другие лица - А. Казымов и М. Гасымов были арестованы в зале суда. Они были приговорены к 8,5 годам лишения свободы каждый. А. Тагиева и З. Гурбанов получили условный срок. Н. Аббасов, А. Казымов и М. Гасымов, не согласившись с решением суда, подали апелляционную жалобу.