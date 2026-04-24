В Баку украли золото на 100 тысяч манатов: задержаны четверо

В одном из торговых центров в Наримановском районе Баку из магазина похищены золотые украшения на сумму около 100 тысяч манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на МВД, сотрудники 16-го отделения полиции Наримановского районного управления полиции задержали подозреваемых в совершении кражи.

По данным ведомства, задержаны 20-летний Рафаэль Гулузаде, 23-летний Эшгин Самедов, 24-летний Юсиф Черкезов и его брат - 27-летний Эльмеддин Черкезов.

Часть похищенных ювелирных изделий была обнаружена и изъята по месту жительства Рафаэля Гулузаде в Бейляганском районе. Остальную часть члены банды продали.