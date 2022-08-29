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В Баку украли стройматериалы на 20 000 манатов

В Баку украли стройматериалы на 20 000 манатов В Баку из офиса похитили стройматериалы на сумму 20 000 манатов.
Происшествия
29 августа 2022 г. 11:42
В Баку украли стройматериалы на 20 000 манатов

В Баку из офиса похитили стройматериалы на сумму 20 000 манатов.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел (МВД).

В результате оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками 17-го отделения полиции Наримановского районного управления полиции, ранее судимые житель Баку Э.Аннагиев, житель Сальянского района Б.Гаджиев и житель Агдамского района В.Алескеров задержаны по подозрению в краже строительных материалов на сумму 20 000 манатов из офиса, расположенного на территории Наримановского района.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda ofisdən 20 000 manatlıq oğurluq edilib

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