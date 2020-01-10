В Баку украли сейф, в котором было 12 000 долларов

В Баку украли сейф с большой суммой денег.
Как сообщает Report, инцидент отмечен в поселке Мярдякан Хазарского района. Из дома местного жителя Р.Муслимова украли сейф, в котором было 12 000 долларов.
По факту ведется расследование.
В Баку украли сейф с большой суммой денег.
Как сообщает Report, инцидент отмечен в поселке Мярдякан Хазарского района. Из дома местного жителя Р.Муслимова украли сейф, в котором было 12 000 долларов.
По факту ведется расследование.
Эта новость также доступна на других языках:
News DepartmentАвтор новости