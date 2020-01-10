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В Баку украли сейф, в котором было 12 000 долларов

В Баку украли сейф, в котором было 12 000 долларов

В Баку украли сейф с большой суммой денег. 

Как сообщает Report, инцидент отмечен в поселке Мярдякан Хазарского района. Из дома местного жителя Р.Муслимова украли сейф, в котором было 12 000 долларов.

По факту ведется расследование. 

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