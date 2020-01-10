В Баку украли сейф, в котором было 12 000 долларов

В Баку украли сейф, в котором было 12 000 долларов

10 января, 2020 18:34

https://report.az/storage/news/081806fc801ddf9c24da02721f9b3c6f/4c0a78ea-4cfe-41d3-8e4c-9b8b728328aa_292.jpg В Баку украли сейф с большой суммой денег. Как сообщает Report, инцидент отмечен в поселке Мярдякан Хазарского района. Из дома местного жителя Р.Муслимова украли сейф, в котором было 12 000 долларов. По факту ведется расследование.

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