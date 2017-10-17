В Баку украли мобильные телефоны в одном из авторемонтных цехов - ВИДЕО

Баку. 17 октября. REPORT.AZ/ В Баку в одном из авторемонтных цехов были украдены мобильные телефоны.

Как передает Report, инцидент произошел в Насиминском районе столицы.

Благодаря камерам слежения, установленным в цеху, стало возможным напасть на след преступников.

Так, в один из цехов, в известном как Шамахинка районе, на своих автомобилях заехали двое мужчин средних лет. Чтоб отвлечь внимание мастеров, один из мужчин вывел их наружу. Другой мужчина в этот момент украл несколько телефонов, которые лежали на столе. Интересно, что в течении одного месяца тот же человек несколько раз совершил аналогичные преступления.

Потерпевшие обратились по этому поводу в Насиминское районное управление полиции. В настоящий момент полиция ищет, причастных к краже людей.