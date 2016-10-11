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    В Баку украдены тормозные системы нескольких лифтов

    На проспекте Гянджа совершена кража из 4-х лифтов

    Баку. 11 октября. REPORT.AZ/ Украдена тормозная система 4-х лифтов в восьмиблочном здании на территории Хатаинского района города Баку.

    Как сообщает Report, кража произошла в доме по проспекту Гянджа, 79.

    Согласно информации, один из жильцов нажал на кнопку лифта. В это время лифт со скоростью рухнул вниз. Выяснилось, что аналогичная проблема наблюдалась и в других блоках здания.

    Во время технического осмотра был установлен факт кражи тормозных систем четырех лифтов.

    По факту кражи было заявлено в Хатаинское районное управление полиции, проводится расследование.

    Аналогичный случай был зарегистрирован в доме по проспекту Гянджа, 63. Несколько недель назад была украдена тормозная система лифта.

    Отметим, что тормозная система содержит исполнительные элементы, изготовленные из меди. 

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