В Баку украдены тормозные системы нескольких лифтов

Баку. 11 октября. REPORT.AZ/ Украдена тормозная система 4-х лифтов в восьмиблочном здании на территории Хатаинского района города Баку.

Как сообщает Report, кража произошла в доме по проспекту Гянджа, 79.

Согласно информации, один из жильцов нажал на кнопку лифта. В это время лифт со скоростью рухнул вниз. Выяснилось, что аналогичная проблема наблюдалась и в других блоках здания.

Во время технического осмотра был установлен факт кражи тормозных систем четырех лифтов.

По факту кражи было заявлено в Хатаинское районное управление полиции, проводится расследование.

Аналогичный случай был зарегистрирован в доме по проспекту Гянджа, 63. Несколько недель назад была украдена тормозная система лифта.

Отметим, что тормозная система содержит исполнительные элементы, изготовленные из меди.