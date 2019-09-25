© Report / Elchin Murad https://report.az/storage/news/ddffc9e8be34af90c4b8d8aa8fac281b/1823adc4-cf5d-47e3-b3b1-b8040820e372_292.jpg

В Баку украдена тормозная система недавно установленных лифтов.

Как сообщает Report, инцидент отмечен на улице Бахруза Нуриева Низаминского района.

В зданиях по улице Б.Нуриева, 49 и 71 были установлены новые лифты.

Неизвестными была украдена тормозная система 7 лифтов. Каждая из систем была стоимостью 550 евро.

Факт расследуется Низаминским РУП.

Отметим, что Производственное объединение "Лифттемир" города Баку подписало с немецкой компанией "Wittur Holding GMBH" контракт в целях укрепления материально-технической базы лифтового хозяйства многоквартирных зданий столицы.

На основе контракта до конца этого года предусматривается доставка в Баку 542 лифтов.