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В Баку украдена тормозная система недавно установленных лифтов

В Баку украдена тормозная система недавно установленных лифтов
© Report / Elchin Murad

В Баку украдена тормозная система недавно установленных лифтов.

Как сообщает Report, инцидент отмечен на улице Бахруза Нуриева Низаминского района. 

В зданиях по улице Б.Нуриева, 49 и 71 были установлены новые лифты.

Неизвестными была украдена тормозная система 7 лифтов. Каждая из систем была стоимостью 550 евро. 

Факт расследуется Низаминским РУП. 

Отметим, что Производственное объединение "Лифттемир" города Баку подписало с немецкой компанией "Wittur Holding GMBH" контракт в целях укрепления материально-технической базы лифтового хозяйства многоквартирных зданий столицы. 

На основе контракта до конца этого года предусматривается доставка в Баку 542 лифтов.

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