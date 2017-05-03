В Баку из ресторана украден сейф, в котором было 38200 манатов и 300 долларов

Баку. 3 мая REPORT.AZ/ В ночь на 2 мая из ресторана, находящегося на территории Низаминского района, был украден сейф, в котором было 38200 манатов и 300 долларов США.

Как сообщает Report, информацию распространила пресс-служба министерства внутренних дел.

Так, в ходе проведенных сотрудниками 25-го отделения полиции Низаминского РУП оперативно-розыскных мероприятий были задержаны обвиняемые в совершении преступления жители Баку Эмиль Теймуров и ранее судимый Мирза Мирзазаде.