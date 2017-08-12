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    В Баку угрожавшие с целью вымогательства двум иностранным гражданам лица добровольно сдались полиции

    По факту возбуждено уголовное дело

    Баку. 12 августа. REPORT.AZ/ В Баку лица, угрожавшие ножом двум иностранным гражданам с целью вымогательства у них 15 000 манатов, добровольно явились в отделение полиции.

    Как сообщает Report со ссылкой на сайт министерства внутренних дел, 11 августа двое лиц пришли в офис туристической компании на территории Насиминского района, где перевязали скотчем руки работающих там двух иностранных граждан и потребовали 15 000 манатов. Такой суммы у работников не нашлось, поэтому преступники взяли три мобильных телефона и покинули офис.

    По информации, совершившие данное деяние житель Баку Эльвин Исрафилов и житель Сумгайыта Джафар Мусаев добровольно явились в 22-е отделение полиции Насиминского РУП. По их словам, иностранцы получили у них 1 500 долларов за продажу турпакета, однако не выполнили условия договора.

    По факту возбуждено уголовное дело.

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