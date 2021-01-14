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В Баку угонщики автомобиля попали в ДТП

В Баку угонщики автомобиля попали в ДТП В Баку угнан автомобиль
Происшествия
14 января 2021 г. 13:11
В Баку угонщики автомобиля попали в ДТП

В Баку угнан автомобиль.

Об этом Report, сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана.

Было отмечено, что в 43-й отдел полиции Бинагадинского района обратился житель Баку Р. Гусейнов, который сообщил, что 13 января около 2 часов на территории поселка Бинагади был угнан его автомобиль марки Daewoo.

В результате проведенных сотрудниками полиции оперативно-розыскных мероприятий, автомобиль, врезавшийся в трубопровод, был обнаружен в тот же день на территории Сабунчинского района.

Были выявлены и задержаны подозреваемые в угоне транспортного средства жители столицы Б.Деистани и Я.Мамедов.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda avtomobil qaçıran şəxslər qəza törətdi

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