В Баку уголовное дело в отношении обвиняемого в смерти 5 человек водителя передано в суд

Баку. 22 октября. REPORT.AZ/ В Гарадагском районе Баку завершилось досудебное расследование по уголовному делу Гейдара Гулиева, обвиняемого в смерти 5 человек.

Как сообщает Report, досудебное расследование уголовного дела подытожено и передано в Бакинский суд по тяжким преступлениям.

Подготовительное заседание суда назначено на 29 октября.

Уголовное дело передано в производство судьи Новруза Керимова.

Отметим, что инцидент произошел 6 декабря прошлого года на пролегающем через Гарадагский район отрезке автомобильной дороги Локбатан-Ходжасан Гарадагского района Баку.