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    В Баку уголовное дело в отношении обвиняемого в смерти 5 человек водителя передано в суд

    Баку. 22 октября. REPORT.AZ/ В Гарадагском районе Баку завершилось досудебное расследование по уголовному делу Гейдара Гулиева, обвиняемого в смерти 5 человек. 

    Как сообщает Report, досудебное расследование уголовного дела подытожено и передано в Бакинский суд по тяжким преступлениям. 

    Подготовительное заседание суда назначено на 29 октября. 

    Уголовное дело передано в производство судьи Новруза Керимова. 

    Отметим, что инцидент произошел 6 декабря прошлого года на пролегающем через Гарадагский район отрезке автомобильной дороги Локбатан-Ходжасан Гарадагского района Баку. 

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