Баку. 14 августа. REPORT.AZ/ В Баку угнано лондонское такси.

Как сообщили Report в пресс-службе министерства внутренних дел, 11 августа на территории поселка М. А. Расулзаде Бинагадинского района угнано управляемое жителем Джебраильского района Аллахъяром Гусейновым лондонское такси.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками 4-го отделения полиции Бинагадинского РУП, был задержан житель Баку, ранее судимый Рантик Гулиев. Автомобиль обнаружили в жилом массиве Баксол.