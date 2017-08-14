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    В Баку угнано лондонское такси

    Угонщик задержан

    Баку. 14 августа. REPORT.AZ/ В Баку угнано лондонское такси.

    Как сообщили Report в пресс-службе министерства внутренних дел, 11 августа на территории поселка М. А. Расулзаде Бинагадинского района угнано управляемое жителем Джебраильского района Аллахъяром Гусейновым лондонское такси.

    В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками 4-го отделения полиции Бинагадинского РУП, был задержан житель Баку, ранее судимый Рантик Гулиев. Автомобиль обнаружили в жилом массиве Баксол. 

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