 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Баку угнали пассажирский автобус

    Подозреваемый в совершении преступления задержан

    Баку. 11 марта. REPORT.AZ/ В Баку угнали пассажирский автобус.

    Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт министерства внутренних дел, в поселке Бинагади угнан автобус марки Daewoo, принадлежащий жителю поселка Бахтияру Мамедову. В тот же день автобус врезался в препятствие на обочине дороги в поселке Баладжары.

    В результате оперативных мероприятий сотрудниками 4-го отделения полиции Бинагадинского РУП задержан подозреваемый в совершении преступления житель столицы Солтан Мейбуллаев. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi