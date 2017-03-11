Баку. 11 марта. REPORT.AZ/ В Баку угнали пассажирский автобус.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт министерства внутренних дел, в поселке Бинагади угнан автобус марки Daewoo, принадлежащий жителю поселка Бахтияру Мамедову. В тот же день автобус врезался в препятствие на обочине дороги в поселке Баладжары.

В результате оперативных мероприятий сотрудниками 4-го отделения полиции Бинагадинского РУП задержан подозреваемый в совершении преступления житель столицы Солтан Мейбуллаев.