В Баку ударили ножом представителя сексуального меньшинства

Баку. 4 мая. REPORT.AZ/ В Бинагадинском районе Баку произошла поножовщина.
Как передает Report, Гурбанов Шукран Бекир оглы, 1994-го года рождения, подрался с неизвестным на проспекте Азадлыг. Во время драки Ш. Гурбанова ударили ножом в горло.
Раненый был доставлен в больницу.
По факту ведется расследование в 5-ом отделении полиции Управления полиции Бинагадинского района.
Отмечается, что драка произошла из-за того, что Ш.Гурбанов, являющийся представителем сексуального меньшинства, предложил интим неизвестному лицу, из-за чего его и ударили ножом.
Nurlan RafiqoğluАвтор новости
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