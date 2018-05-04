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    В Баку ударили ножом представителя сексуального меньшинства

    Инцидент произошел в Бинагадинском районе

    Баку. 4 мая. REPORT.AZ/ В Бинагадинском районе Баку произошла поножовщина.

    Как передает Report, Гурбанов Шукран Бекир оглы, 1994-го года рождения, подрался с неизвестным на проспекте Азадлыг. Во время драки Ш. Гурбанова ударили ножом в горло.

    Раненый был доставлен в больницу.

    По факту ведется расследование в 5-ом отделении полиции Управления полиции Бинагадинского района. 

    Отмечается, что драка произошла из-за того, что Ш.Гурбанов, являющийся представителем сексуального меньшинства, предложил интим неизвестному лицу, из-за чего его и ударили ножом.

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