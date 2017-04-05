В Баку ученик 1 класса получил травмы при падении - ОБНОВЛЕНО

Баку. 5 апреля. REPORT.AZ/ В средней школе №45, расположенной в Наримановском районе, прокомментировали падение и получение травм учеником первого класса. Как сообщили Report в школе, ученик первого класса Герачиев Абдулла Мохимо оглу получил травмы, упав во время перемены в коридоре: "Ему оказана первая медицинская помощь, была вызвана скорая помощь, он был доставлен в больницу вместе с родителями. Коллектив школы постоянно интересуется состоянием здоровья ученика. Его самочувствие хорошее".

***11:29

В Баку ученик 1 класса получил травмы при падении в школе.

Как сообщает Report, инцидент произошел в Наримановском районе.

В школе №45 им. Н. Нариманова ученик первого класса Абдулла Герачиев получил телесные травмы, упав со школьной лестницы. Он был доставлен в городскую клиническую больницу №1 на машине скорой помощи.

Расследуются причины падения ученика, находившегося без надзора.