В Баку участнику музыкальной группы в доме торжеств нанесли удар по голове бутылкой

Баку. 6 апреля. REPORT.AZ/ В Баку участника музыкальной группы в доме торжеств ударили бутылкой по голове.

Как сообщает Report, происшествие имело место в Бинагадинском районе.

Исполнитель на синтезаторе Ширинов Рамзи Рамиз оглу 1991 г.р. поспорил с гостем во время свадьбы в доме торжеств "Ордубад" на улице Ахмеда Раджабли. Гость, находившийся в состоянии алкогольного опьянения (имя временно не разглашается), нанес Р. Ширинову удар по голове стеклянной бутылкой. В результате у Р. Ширинова было порезано лицо.

Р. Ширинов госпитализирован.

По факту ведется расследование.