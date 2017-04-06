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    В Баку участнику музыкальной группы в доме торжеств нанесли удар по голове бутылкой

    По факту ведется расследование

    Баку. 6 апреля. REPORT.AZ/ В Баку участника музыкальной группы в доме торжеств ударили бутылкой по голове.

    Как сообщает Report, происшествие имело место в Бинагадинском районе.

    Исполнитель на синтезаторе Ширинов Рамзи Рамиз оглу 1991 г.р. поспорил с гостем во время свадьбы в доме торжеств "Ордубад" на улице Ахмеда Раджабли. Гость, находившийся в состоянии алкогольного опьянения (имя временно не разглашается), нанес Р. Ширинову удар по голове стеклянной бутылкой. В результате у Р. Ширинова было порезано лицо.

    Р. Ширинов госпитализирован.

    По факту ведется расследование.

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