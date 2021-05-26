В Баку участились случаи кражи лифтового оборудования

В течение двух недель в Сураханском районе столицы, в поселке Говсан, дом 21 V, блок 2, происходят кражи

В течение двух недель в Сураханском районе столицы, в поселке Говсан, дом 21 V, блок 2, происходят кражи.

Об этом Report сообщили жители дома.

По словам проживающих, уже во второй раз лифтовое оборудование было украдено неизвестным лицом или лицами.

"Первая кража произошла 19 мая. Собрав деньги с каждой квартиры, сами купили лифтовое оборудование. Однако лифт проработал всего несколько дней. Вчера около 12-13 часов в моторном отсеке похитили тормозные катушки", - сказала жительница дома Интизар Тагиева.

Другие жители дома отметили, что повторение подобных краж вызывает разные подозрения и скорее всего, воровство совершают те, кто имеет опыт в этой сфере.

Жители неоднократно покупали новое оборудование за свой счет и ремонтировали лифт. Однако повторения краж за последние две недели вызвало серьезную обеспокоенность жителей.