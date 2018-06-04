В Баку уборщик после смерти под колесами автомобиля был уволен с работы

Баку. 4 июня. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжилось судебное заседание по уголовному делу Афлатуна Джафарова, обвиняемого в совершении ДТП с летальным исходом.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Фаика Ганиева гособвинитель зачитал обвинительный акт.

А.Джафаров признал себя виновным по предъявленному обвинению. Во время показаний он сообщил, что ранее зарабатывал как рабочий, однако из-за нужды водил автобус: "Но в тот день я не вышел на линию как водитель. Мне позвонил друг, сказал, что болен и пойдет к врачу. Попросил выйти за него. Я ехал со скоростью 40 км/ч и не видел никого на дороге. Едущая навстречу машина мигала фарами, но было поздно".

После в суде в качестве юридического наследника покойного Шихмамеда Ядигарова выступил его сын Мехман Ядигаров. Он сообщил, что его отец работал уборщиком в Сабунчинском жилищно-коммунальном хозяйстве.

Судья отметил, что в материалах дела покойный числится безработным. М.Ядигаров назвал эту информацию неверной. На суде стало известно, что в день гибели покойный был уволен с работы. Тем не менее, он погиб при выполнении работы.

В суде было объявлено, что автобус, управляемый А.Джафаровым, двигался по 148-й маршрутной линии, принадлежащей бывшему председателю муниципалитета поселка Забрат Адилю Ханифаеву.

Суд решил выслушать в суде ответственное лицо, принявшее на работу А.Джафарова в качестве водителя, и владельца маршрутной линии.

Отметим, что дорожная авария произошла в прошлом году на территории Сабунчинского района. На городском шоссе в промежутке между станцией метро "Короглу" и поселком Забрат водитель автобуса марки "İsuzu" с государственным номерным знаком 90 RJ 388, работающего на 148-маршрутной линии, А.Джафаров сбил переходящего дорогу Ядигарова Шихмамеда Халил оглу 1940 г.р., пешеход скончался на месте.