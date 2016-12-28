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    В Баку уборщица убита 9 ударами ножа

    Убийца задержан

    Баку. 28 декабря. REPORT.AZ/ Убита уборщица в одной из больниц Баку. 

    Об этом Report сообщили в Хазарской районной прокуратуре. 

    Согласно информации, житель Агджабединского района 24-летний Эльчин Гусейнов пришел в Противотуберкулезный диспансер №7, где работала его бывшая теща Фаргана Мурсалова, и поспорил с ней. Он убил Ф. Мурсалову, нанеся ей по различным частям тела 9 ударов ножом,  который принес с собой.

    Э.Гусейнов был задержан. 

    По факту в Хазарской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по ст. 120.1 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Азербайджана, ведется расследование.   

     

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