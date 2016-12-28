В Баку уборщица убита 9 ударами ножа

Баку. 28 декабря. REPORT.AZ/ Убита уборщица в одной из больниц Баку.

Об этом Report сообщили в Хазарской районной прокуратуре.

Согласно информации, житель Агджабединского района 24-летний Эльчин Гусейнов пришел в Противотуберкулезный диспансер №7, где работала его бывшая теща Фаргана Мурсалова, и поспорил с ней. Он убил Ф. Мурсалову, нанеся ей по различным частям тела 9 ударов ножом, который принес с собой.

Э.Гусейнов был задержан.

По факту в Хазарской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по ст. 120.1 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Азербайджана, ведется расследование.