В Баку убийца жены и тещи сломал ребро

Убивший двух человек и после попавший в дорожную аварию мужчина сломал ребро.

Как сообщили в ответ на запрос Report в пресс-службе Минздрава Азербайджана, при размещении совершившего убийство Вагифа Гусейнова в Клиническую городскую больницу №1 обнаружились повреждения различных частей тела.

Было отмечено, что в настоящее время В.Гусейнов проходит лечение в реанимационном отделении данной больницы под надзором полиции, угрозы его жизни нет.

Напомним, что В.Гусейнов минувшим днем в Бинагадинском районе столицы зарезал жену и тещу. После он облил оба тела бензином и поджог, а сам сбежал.

При бегстве с места происшествия его сбил автобус, пострадавший был госпитализирован.

По факту в Бинагадинской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по статьям 120.2.4-й (умышленное убийство с особой жестокостью) и 120.2.7-й (убийство двух и более лиц).