В Баку брат, убивший сестру, приговорен к 17 годам тюрьмы

Баку. 28 ноября. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс по делу Эмина Чобанова, обвиняемого в убийстве сестры.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Азада Меджидова был зачитан приговор.

По приговору суда, Э.Чобанов лишен свободы сроком на 17 лет.

Отметим, что убийство было совершено 26 мая этого года в квартире №42 дома 36 по улице Фаика Юсифова Наримановского района.

Утром Э.Чобанов на почве конфликта нанес сестре Рубабе Чобановой смертельные ножевые ранения кухонным ножом.

Прибывшая на место преступления следственная группа в составе полицейских и сотрудников прокуратуры назначила соответствующую экспертизу. В результате проведенных оперативных мероприятий Э.Чобанов был задержан.