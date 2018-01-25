В Баку убивший родственника мужчина приговорен к 18 годам тюрьмы

Баку. 25 января. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям завершилось судебное заседание по уголовному делу Сеймура Абыева, обвиняемого в совершении убийства.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Новруза Керимова был зачитан приговор.

По приговору суда, он был лишен свободы сроком на 18 лет.

Отметим, что жительница поселка Бильгя Назакят Байрамова летом прошлого года обратилась в 14-ое отделение Сабунчинского районного управления полиции и сообщила о пропаже своего сына Амина Байрамова, который за день до обращения вышел из дома и больше не вернулся.

Было установлено, что в тот день А.Байрамов отправился в дом своего родственника, проживающего в поселке Бина С.Абыева, и именно после этого загадочного посещения он пропал.

Было установлено, что 12 августа в поселке Бина С.Абыев на почве возникшего конфликта тупым предметом убил А.Байрамова и закопал его тело у себя во дворе. Позже он был арестован.