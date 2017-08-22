В Баку убивший любовницу молодой мужчина приговорен к 10,5 годам тюрьмы

Баку. 22 августа. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжился судебный процесс по уголовному делу в отношении Паши Джабраилова, обвиняемого в убийстве 45-летней любовницы.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Расима Садыгова выступил гособвинитель.

В своем выступлении он потребовал приговорить П.Джабраилова к 10,5 годам тюрьмы.

Отметим, что согласно обвинительному акту, убийство произошло в доме на Приморской улице 7/8 в поселке Говсан Сураханского района.

Проживавшая на съемной квартире по указанному адресу жительница Гейчайского района Зульфия Рагимова 1972 г.р. была убита 25-летним любовником П.Джабраиловым.

Выяснилось, что 25-летний П.Джабраилов жил в гражданском браке с З.Рагимовой, у которой был ребенок от предыдущего брака. После развода женщина с ребенком переехала на съемную квартиру. Она работала официанткой в одном из кафе на территории поселка Говсан и на заработанные деньги содержала себя и ребенка.

С работающим на стройке в столице рабочим и также проживающим на съемной квартире П.Джабраиловым женщина познакомилась год назад в том же кафе. Затем они стали сожительствовать.

За несколько дней до убийства П.Джабраилов почувствовал, что отношение З.Рагимовой к нему изменилось и он заподозрил ее в измене. Во время спора женщина оскорбила мать и родственников П.Джабраилова и он, обвинив З.Рагимову в измене, задушил ее.

П. Джабраилов добровольно сдался в 30-е отделение полиции Сураханского РУП. Признавшись в содеянном, он сказал, что совершил убийство на почве ревности.

П.Джабраилов обвиняется по ст. 120.1 (преднамеренное убийство) УК.

Выступивший на суде П.Джабраилов признал себя виновным по выдвинутому обвинению.

После суд объявил приговор, согласно которому П.Джабраилова приговорили к 10,5 годам лишения свободы.