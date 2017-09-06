В Баку убивший из-за долга отца и ранивший мать мужчина приговорен к 18 годам тюрьмы

Баку. 6 сентября. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжилось заседание суда по уголовному делу в отношении Эмина Садыгова, обвиняемого в убийстве отца и ранении матери.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Самира Алиева выступил гособвинитель. В своем выступлении прокурор потребовал для Э. Садыгова 19 лет тюрьмы.

Затем выступил обвиняемый. Он заявил, что сожалеет о содеянном.

Решением суда Э. Садыгов был приговорен к 18 годам лишения свободы.

Отметим, что инцидент произошел в доме 18/12 по улице Абилова в Хатаинском районе. Проживающий по указанному адресу Эмин Садиг оглу Садыгов 1987 г.р. на почве конфликта нанес отцу Садигу Салех оглу Садыгову 1962 г.р. смертельное ножевое ранение. Э. Садыгов также ранил пытавшуюся помешать ему мать Ясемен Садыгову 1967 г.р. Я. Садыгова была госпитализирована.

Сообщалось, что Э. Садыгов был ранее судим и вышел из тюрьмы 6 месяцев назад. Отмечается, что у него были крупные долги и спор с отцом возник из-за желания продать дом для погашения долгов.

Э. Садыгов обвинялся по ст. 120.2.4 и 29,120.2.7 УК.