 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Баку убивший брата и сестру мужчина приговорен к пожизненному заключению

    Баку. 7 декабря. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжилось судебное заседание по уголовному делу Азера Джафарова, обвиняемого в убийстве брата и сестры и ранении их матери.

    Как сообщает Report, на процессе под председательством Фаика Ганиева огласили приговор.

    По решению суда А.Джафаров приговорен к пожизненному заключению.

    Отметим, что 2 апреля текущего года в 01:00 в поселке Кешля Наримановского района у дома, в котором она проживала, обнаружено тело жительницы Баку Фариды Гасымовой. Ее мать Лятифа Мамедова с различными травмами была госпилазирована.

    В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудников полиции и органов прокуратуры был задержан подозреваемый, ранее судимый житель столицы Азер Джафаров. В багажнике его автомобиля марки BMW обнаружили тело сына Л.Мамедовой 16-летнего Сагиля Гасымзаде с признаками насилия.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi