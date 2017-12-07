В Баку убивший брата и сестру мужчина приговорен к пожизненному заключению

Баку. 7 декабря. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжилось судебное заседание по уголовному делу Азера Джафарова, обвиняемого в убийстве брата и сестры и ранении их матери.

Как сообщает Report, на процессе под председательством Фаика Ганиева огласили приговор.

По решению суда А.Джафаров приговорен к пожизненному заключению.

Отметим, что 2 апреля текущего года в 01:00 в поселке Кешля Наримановского района у дома, в котором она проживала, обнаружено тело жительницы Баку Фариды Гасымовой. Ее мать Лятифа Мамедова с различными травмами была госпилазирована.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудников полиции и органов прокуратуры был задержан подозреваемый, ранее судимый житель столицы Азер Джафаров. В багажнике его автомобиля марки BMW обнаружили тело сына Л.Мамедовой 16-летнего Сагиля Гасымзаде с признаками насилия.