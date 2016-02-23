​В Баку убившие женщину двое мужчин приговорены в общем к 39 годам лишения свободы

Баку. 23 февраля. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс по уголовному делу Мухтара Гадимова и Руфата Искендерова, обвиняемых в убийстве.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Аловсата Аббасова был вынесен приговор.

По приговору суда М.Гадимов осужден на 20 лет, а Р.Искендеров - на 19 лет лет лишения свободы.

Отметим, что случай произошел в 2015 году по адресу поселок Шувалан, улица Алмаза Илдырыма, 4-й переулок, дом 16. Проживающая по данному адресу Азиза Гасанова была убита в своей квартире. Спустя несколько дней после убийства в качестве подозреваемого был задержан житель Хазарского района Мухтар Гадимов. Выяснилось, что данное преступление он совершил со своим одноклассником Руфатом Искендеровым.