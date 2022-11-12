В Баку убита женщина, задержан ее муж

11 ноября около 22:00 в районную прокуратуру поступила информация об убийстве Севиндж Мусеибовой, 1984 года рождения, в поселке Маштага Сабунчинского района столицы.

11 ноября около 22:00 в районную прокуратуру поступила информация об убийстве Севиндж Мусеибовой, 1984 года рождения, в поселке Маштага Сабунчинского района столицы.

Как сообщили в Report из Сабунчинской районной прокуратуры, на основании проведенных следственных действий установлены существенные подозрения в том, что муж потерпевшей Видади Мусеибов, 1978 г.р., умышленно убил Севиндж Мусеибову путем нанесения множественных ножевых ранений в ходе конфликта между ними на почве личных отношений.

По факту в прокуратуре Сабунчинского района возбуждено уголовное дело по статье 120.1 (умышленное убийство) УК. В.Мусеибов был задержан в качестве подозреваемого и привлечен к уголовной ответственности.

Следствие по делу продолжается.